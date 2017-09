Hij verliet oververmoeid zijn gezin, maar nu keert nijlpaard Henry terug naar huis

In de Amerikaanse Cincinnati Zoo is het tot een familiereünie gekomen bij de nijlpaarden. Vader Henry moest enkele weken geleden zijn gezin verlaten, wegens oververmoeidheid. Volgens de zoomedewekers kon hij de druk niet meer aan van zijn jong Fiona en zijn wijfje Bibi. In die weken is Henry weer op krachten gekomen en op bovenstaande beelden zien we dat de band tussen vader en dochter weer optimaal is.