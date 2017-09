Kim Jong-un: "Raketproeven gaan door tot VS niet meer over militaire optie durft te praten"

Gisteren vuurde Noord-Korea voor de tweede keer in één maand tijd een raket af over het Japanse eiland Hokkaido. De middellangeafstandsraket van het type Hwasong-12 legde 3.700 kilometer af vooraleer hij in zee stortte. Het is daarmee de langste testvlucht van een Noord-Koreaanse ballistische raket ooit.

Volgens het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA toonde de "Geweldige Leider" zich bijzonder tevreden over de test, die volgens hem "de efficiëntie en betrouwbaarheid" van de raket heeft bevestigd. De test zou volgens hem bovendien de toenemende macht van Pyongyang hebben aangetoond.

Op foto's die door het KCNA zijn gepubliceerd, is te zien hoe Kim Jong-un toekijkt op de lancering van een Hwasong-12 raket. Na de succesvolle lancering staat hij lachend te klappen en steekt zijn vuist in de lucht, omringd door juichende generaals.