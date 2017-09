Kredietwaardigheid Portugal opgewaardeerd

Door de hogere status bij Standard &Poor's is het opnieuw mogelijk voor institutionele investeerders zoals pensioenfondsen om te investeren in de staatsschulden van het land.



Volgens correspondent José Da Silva gaat het beter met het land. “Het gaat veel beter met de Portugese economie, die zal dit jaar met 3 procent groeien. Ook het begrotingstekort is sterk afgenomen, de verwachting dit jaar is 1,5 procent. Daarnaast is de werkloosheid sterk afgenomen. Dus het gaat sowieso heel erg goed met Portugal en dat is voor die kredietbeoordelaar heel belangrijk. Daar kijken ze naar om te beslissen of ze de status gaan verhogen, dit is nu gebeurd door Standard & Poor's. Het is mogelijk dat ook de andere grote kredietbeoordelaars zoals Moody’s en Fitch Ratings zullen volgen,” aldus Da Silva.