Meer dan 20 gewonden bij gasexplosie in bakkerij in Barcelona

De explosie vond vanochtend plaats omstreeks 7 uur in een bakkerij. De bakkerij bevindt zich in het centrum van de Catalaanse stad, op het gelijkvloers van een gebouw met vijf verdiepingen. Er was een eerste zeer sterke explosie, kort daarna volgde er een tweede, dat meldt de krant El Pais. Een persoon verkeert in levensgevaar, acht personen zijn ernstig gewond en er zijn twaalf lichtgewonden. De meeste gewonden hebben een rookvergiftiging opgelopen.