Sprankeltje hoop voor natuurbeschermers: uitgestorven tijgersoort mogelijk gespot in Indonesië

De foto's van het roofdier, die eerder deze week werden vrijgegeven, zijn een sprankeltje hoop voor natuurbeschermers wereldwijd. "Dit was ooit een habitat van de Javaanse tijger", verklaarde Mamat Rahmat, het hoofd van de natuurbescherming in Ujung Kulon National Park, aan lokale media. "We hopen dat ze er nog steeds zijn."

"Als het een tijger is, is het supergroot nieuws", zegt ook Gert Polet, hoofd soortenbescherming van het Wereld Natuur Fonds Nederland, aan NOS. "Het gaat heel slecht met de tijgers, er zijn al drie ondersoorten uitgestorven. Als de Javaanse tijger het toch heeft overleefd, zou dat het bewijs zijn dat je niet moet opgeven in de natuurbescherming."