"Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hadden we 26 procent van de stemmen, we hebben 137 burgemeesters, we zitten in het bestuur van 70 procent van de steden en gemeenten. In 2018 zal de verkiezingsuitslag psychologisch belangrijk zijn, maar voor mij gaat het vooral om de mensen en de keuze die ze maken. Kiezen zij voor een duidelijk project dat de mensen verbindt en de samenleving versterkt, of kiezen ze voor een model waarbij voort­durend tweedracht wordt gezaaid?”

Beke wil de gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval niet 'nationaliseren'. "Dit zijn en blijven lokale tests voor steden en gemeenten. Maar we gaan dat wel vanuit een overkoepelend verhaal doen. Daarin stellen we de kwaliteit van het leven centraal. Het is zoals een huis bouwen. We hebben de fundamenten gegoten door met de federale regering meer jobs te creëren en de veiligheid te versterken, nu bouwen we daarop verder door de kwaliteit van het leven te verbeteren. Dat gaat over de combinatie van werk en gezin, het welbevinden op school, of een veilige en leefbare buurt.”