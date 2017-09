Heisa over stereotiepe reclame voor Oerwoudfuif

Hermans kreeg enkele weken geleden een foto van een reclamebord voor de fuif via een kennis doorgestuurd. Vervolgens deelde ze de foto op Instagram met de hashtag #nomoremonkeybusiness. “Ik ben een tijdje geleden begonnen met die hashtag omdat ik tegen stigmatiserende beeldtaal wil strijden, omdat dit anno 2017 een hot item aan het worden is”, legde Hermans vanochtend uit in het tv-programma “De zevende dag”, nadat ze ook op Facebook had geklaagd over de afbeeling.

Binnenland Scouts over mascotte Oerwoudfuif: “Verbieden is onze communicatiestijl niet”

Bij de scoutskoepel zei men toen dat ze in dialoog gingen met de lokale scoutsgroep en hoopten op inzicht. “Ik wil ook niet zeggen dat er geen goodwill bij hen was, want ze gaven ook aan dat ze niet achter de afbeelding stonden, maar de daadkracht ontbrak, er gebeurde niets en de fuif ging gewoon door”, klaagt Hermans.

"Niet problematisch genoeg"

“Hoe kan je nu claimen voor diversiteit te staan als je dit als koepel in het jeugdwerk niet aanpakt”, klaagt Hermans. Ze benadrukt wel dat ze de scouts an sich niet wil aanvallen, maar dit concrete probleem wil aankaarten. “Ik heb zelf een sterk jeugdbewegingsverleden, een scouts vlakbij en hoop dat mijn zoon zelf geëngageerd scout wordt, of iets in jeugdbeweging gaat doen.”

“Een van de grootste (en dus meest gesubsidieerde) jeugdbewegingen van het land, met een diversiteitsmedewerker in dienst, vond dit niet problematisch genoeg om de groep in kwestie die de fuif organiseert terecht te wijzen. Ze gingen dit intern bespreken. Want deze figuur is al jarenlang een mascotte.”

Reactie Scouts

Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, benadrukt in een reactie in De Standaard dat het absoluut niet de bedoeling was om te discrimineren en te kwetsen. “Wij erkennen dat de portrettering van de zwarte jongen op onze affiche kwetsend kan overkomen. Het was allicht oorspronkelijk speels bedoeld, maar we begrijpen dat mensen het ook discriminerend kunnen opvatten. Binnen onze werkgroep diversiteit hebben we de kwestie al aangekaart nog voor mevrouw Hermans contact met ons opnam. Zij zijn hier nu ook al een tijdje mee aan de slag in de werkgroep diversiteit



Maar de affiche laten weghalen, dat heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen niet laten doen. “Omdat we de groep die verantwoordelijk is niet agressief willen benaderen. We willen hen niet aan de schandpaal nagelen. We willen het allemaal graag in een positieve sfeer houden”, legt Van Reusel uit. “We delen dus voor alle duidelijkheid dezelfde bekommernis als mevrouw Hermans, maar we kiezen er bewust voor om het op een andere manier aan te pakken dat zij vraagt.”