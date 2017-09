Wagens aan de kant alstublieft: het is Autoloze Zondag

De Week van de Mobiliteit, die plaatsvindt van 16 tot 22 september,

viert dit jaar de 200e verjaardag van de fiets. Het speerpunt van de

week is zoals elk jaar de Autoloze Zondag. Een veertigtal gemeenten in

Vlaanderen nemen deel, in veel grote en kleine steden en gemeentes zijn

autovrije zones ingesteld.

Voetgangers, fietsers en alle andere niet-gemotoriseerde weggebruikers zijn welkom op een heleboel activiteiten. Naast klassiekers zoals Autodeelsalons en Cycle Chic acties kan je ook naar enkele in het oog springende acties, zoals Fly Over in Gent.Op veel plaatsen is het openbaar vervoer vandaag gratis of geldt een speciaal tarief.