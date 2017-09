De Wever haalt uit naar Beke: "Uitspraak is onder de gordel en klinkklare flauwekul"

Dit weekend beklemtoonde Wouter Beke (CD&V) via verschillende kanalen de grote verschillen tussen zijn partij en N-VA. Hij verwees daarbij naar onder meer de stijl van communicatie die staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken deze week nog hanteerde in zijn tweets naar aanleiding van een actie in het Maximiliaanpark in Brussel. "Die stijl van 'opkuisen' is voor mij niet het nieuwe normaal", zei Beke in "De zevende dag"

Gisteren had hij ook al verklaard dat de N-VA er alles aan doet om de kiezers die ze in 2014 van Vlaams Belang won, bij zich te houden. "De N-VA is groot geworden door Vlaams Belang leeg te vreten, nu doet ze er alles aan om die kiezers bij zich te houden", klonk het. De Wever laat dit niet zomaar passeren: op de familiedag van de N-VA haalde hij op zijn beurt uit naar de uitspraken van Beke: "Dat is kletspraat. De verkiezingen naderen en iedereen moet maar de kletspraat verkopen die hij wil. Ik weet waar wij voor staan. Wij staan voor een open Vlaanderen, een inclusief Vlaanderen." Voor de micro noemde hij Bekes uitspraken ook "onder de gordel" en "klinkklare flauwekul".



Die vergelijking met Vlaams Belang is echt onder de gordel.



De Wever verwees ook fijntjes naar de levende voorbeelden van die open en inclusieve samenleving in zijn partij. "Wij brengen Zuhal Demir (van Turkse origine, red.) naar de regering. Wij hebben de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst (Nadia Sminate in Londerzeel, red.). En in mijn schepencollege heb ik ook iemand van Marokkaanse afkomst (Nabilla Ait Daoud, red.)." "Wij bewijzen dat het verhaal over die ene gemeenschap waarin we alle mensen kansen willen geven, dat dat een correct en juist verhaal is", aldus Bart De Wever. Herbekijk hieronder het interview in "Het journaal" met Bart De Wever vanop de N-VA-familiedag: