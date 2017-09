CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft in de studio van "De zevende dag" uitgehaald naar de tweet van N-VA-staatssecretaris Theo Francken. In die tweet had Francken het over "opkuisen" als het ging over het aanhouden van mensen in het Maximiliaanpark en in het Noordstation. "Die stijl is wat mij betreft niet het nieuwe normaal en daar zal ik blijven tegen reageren", zegt Beke.