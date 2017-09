Opiniestuk Boris Johnson over "glorieuze brexit" veroorzaakt open oorlog onder Britse conservatieven

In een opiniestuk dat gisteren is verschenen in de krant Daily Telegraph heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zijn persoonlijke ideëen voor de brexit uiteengezet. Johnson, voorstander van een zogenaamde "harde brexit", stelt onder meer dat Groot-Brittannië na haar vertrek niet zal betalen voor toegang tot de Europese markt. Hij herhaalt bovendien de betwiste claim dat de brexit tot 350 miljoen pond per week zal opleveren, die zal gespendeerd worden aan de Britse gezondheidszorg, de National Health Service (NHS). Volgens Daily Telegraph was Theresa May niet op de hoogte van Johnsons brexit-artikel. Het stuk kan dan ook gezien worden als een directe provocatie aan het adres van de premier, die aanstaande vrijdag een belangrijke speech zal geven in Florence over het verlaten van de Europese Unie. Verwacht wordt dat May zal pleiten voor een overgangsperiode van twee of drie jaar na april 2019, waarin zo veel mogelijk nog even bij het oude blijft. Over die overgangsregeling rept Johnson echter met geen woord.

Ontslag

Analisten zien in het artikel een poging van Johnson om premier May buiten spel te zetten en zelf het leiderschap over de Conservatieve Partij over te nemen. Maar Johnsons démarche is veel conservatieve politici in het verkeerde keelgat geschoten. Een parlementslid stelde dat het "overduidelijk" is dat May haar buitenlandminister moet ontslaan, maar is ze te machteloos om dat te doen. "Het is een complete schande. Je schrijft zo'n artikel niet zonder de premier en je collega's te raadplegen", aldus de MP. "Dit gaat alleen over Johnson en niet over de belangen van de regering of dit land."

May is te zielig en zwak om Johnson te ontslaan.



Ook andere conservatieve parlementsleden eisen Johnsons ontslag, omdat hij een blok aan het been van de regering zou vormen. "Hij is May doelbewust aan het uitdagen om hem te ontslaan, maar het verschrikkelijke is dat zij te zielig en zwak is om dat te doen", verklaarde één van hen. "Het kabinet verkeert dus in een staat van open oorlog over de belangrijkste kwestie van de dag, en daar moeten we mee leven."

"All behind Theresa"

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd verzekerde vandaag op BBC dat Johnson's opiniestuk geen uitdaging vormt voor het leiderschap van de Conservatives. Volgens Rudd was Johnsons zet "absoluut prima" en "verwachtte ze niets minder van Boris". Ook MP Crispin Blunt, die de Johnson vorig jaar nog steunde in zijn greep naar het conservatieve leiderschap, stelde dat de minister enkel de standpunten van de regeringen heeft herhaald. Boris Johnson zelf benadrukt op Twitter dat hij "helemaal achter Theresa staat voor een glorieuze Brexit". "Ik kijk uit naar de speech van de premier in Florence", schrijft hij nog.

Looking forward to PM's Florence speech. All behind Theresa for a glorious Brexit: https://t.co/5pe1pY2m13 — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 16, 2017