In 2007 vochten Hamas en Fatah een oorlog uit over Gaza, Hamas nam daar toen het bestuur in handen. Sinds dan is het nooit gelukt om de twee groepen samen te brengen, of om samen een regering te vormen.

In een statement zegt Hamas nu dat het bereid is om het bestuur in Gaza te ontbinden, zodat de Palestijnse autoriteit er het gezag kan uitoefenen. Hamas zegt ook het algemene verkiezingen wil, om een einde te maken aan de jarenlange rivaliteit met de Fatah-beweging.