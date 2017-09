Hilde Crevits over de lymfeklierkanker van haar zoon: "Dat was... keihard. Ik kon niet meer helder denken"

In "De rotonde" op Radio 2 ontvangt Christel Van Dyck elke zondag een bekende medemens voor een lang gesprek over "de rotonde van zijn of haar leven", welke wegen ze zijn ingeslagen en waarom. Dat levert dikwijls persoonlijke herinneringen en ontboezemingen op. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) was er vanmorgen bijzonder openhartig over het moederschap en haar gezin.

Crevits (50) trouwde al jong en kreeg vroeg kinderen. Haar zoon is nu 24 jaar, haar dochter is 22. Kinderen maken je kwetsbaar en doen je ook stilstaan bij de kwetsbaarheid van het leven, getuigde Crevits. Iets wat haar familie dit jaar heeft moeten ondervinden toen bij haar zoon lymfeklierkanker vastgesteld werd.

"Het kwam bijzonder onverwacht", vertelt een emotionele Crevits. "Hij ging naar de arts omdat hij een knobbeltje in zijn hals had. Lymfeklierkanker was het verdict. Het is raar... We wisten dat hij vermoedelijk ziek was, en toch blijf je ergens denken, 'het zal wel goed nieuws zijn'. En dan was het dus slecht nieuws."

"Dat is... keihard."

"Ik kreeg het bericht over de diagnose toen ik midden in een overleg zat met vakbonden en werkgevers. Ik maak zelf weinig scheiding tussen mijn familiale leven en mijn werk, dat komt er soms eens tussen gefietst. Ik moest op dat moment wel dringend bellen om te horen wat het verdict was... (met een krop in de keel) Ik kon niet meer helder denken toen."