Onrust in St. Louis, U2 en Ed Sheeran schrappen concerten

Een blanke politieman die zes jaar geleden een zwarte man doodschoot is er vrijdag vrijgesproken, en dat lokt veel protest uit bij de zwarte bevolking. Vorige nacht zijn daarbij 33 mensen opgepakt. Ook gisteravond zijn opnieuw mensen op straat gekomen.

U2 had normaal gisteravond een show gegeven in St. Louis, Ed Sheeran zou er vanavond optreden. Maar de politie van de stad heeft aan de artiesten laten weten dat ze op dit moment niet in staat is om een groot concert te beveiligen.