Ryanair schrapt 82 vluchten, heel wat meer dan eerst aangekondigd

In België is Ryanair actief op Brussels Airport, en de luchthaven van Charleroi. Vandaag gaat het om 9 vluchten die geschrapt zijn vanop de luchthaven van Charleroi, 5 vluchten die vertrekken, en 4 die terugkeren.

Volgens Ryanair komt dat door problemen met de vakantieregeling van de piloten, andere bronnen zeggen dat veel personeel overgestapt is naar andere luchtvaartmaatschappijen.

Grote frustratie bij reizigers

"Er is ook veel ongenoegen, omdat Ryanair de geschrapte vluchten laat bekendmaakt. De geschrapte vluchten van vandaag, bijvoorbeeld, zijn pas gisterenavond meegedeeld. Voor elke dag, wordt pas de avond voordien bekendgemaakt hoeveel vluchten, en welke vluchten worden geschrapt. Dat leidt natuurlijk tot heel veel ongenoegen, en dan vooral bij de reizigers."

Volgens luchtvaartspecialist Luk De Wilde raken de passagiers erg gefrustreerd over de geschrapte vluchten. "82 vluchten per dag, dat zijn toch al snel 16.000 mensen, die niet op hun vakantiebestemming geraken, of kunnen terugkeren vandaag, en dat leidt tot enorme frustraties."

Wat is de echte reden?

"Officieel zegt Ryanair nog altijd dat het gaat om de vakantieregeling van hun piloten en cabinepersoneel. Ryaniar doet een aanpassing van het vakantiestelsel, om zo in orde te zijn met de Ierse luchtvaartautoriteiten. Dat betekent dat piloten hun vakantie moeten opnemen in het kalenderjaar, en niet meer in het boekjaar. Vandaar dat piloten nog snel hun vakantie moeten opnemen."

"Wat ook speelt: een groot aantal piloten vertrekt of is vertrokken naar andere luchtvaartmaatschappijen. Bij andere luchtvaartmaatschappijen is te horen dat ze de voorbije weken, en maanden personeel van Ryanair hebben aangeworven, om bij hen van start te gaan", zegt Luk De Wilde.