Tunesische vrouwen krijgen meer rechten, waarom lezen we zo weinig over die (r)evolutie in de pers?

Wanneer een Tunesische vrouw met een niet-moslimman wilde huwen, moest die man zich eerst bekeren tot de Islam en een certificaat voorleggen. Omgekeerd zijn Tunesische mannen wel vrij om te huwen met wie ze willen. President Beji Caid Essebsi – 90 jaar oud en president sinds 2014 – vond dat die wet in tegenspraak was met de nieuwe – en progressieve - Tunesische grondwet en nam het initiatief om de oude wet te schrappen.

Progressief Tunesië

Tunesië heeft een geschiedenis op het vlak van progressieve wetgeving. In 1956 bijvoorbeeld, was het de eerste president van het onafhankelijke Tunesië, Habib Bourguiba, die de polygamie in zijn land afschafte. Ongezien in de islamitische wereld in die tijd, en zelfs nu nog.

Na de revolutie van 2011 kreeg Tunesië uiteindelijk in 2014 een nieuwe grondwet. Ook al is die grondwet niet perfect, het was en is één van de meest vooruitstrevende in de islamitische wereld. Gelijkheid tussen man en vrouw, bescherming van burgerrechten, het staat er allemaal in.

President Essebsi vond dat de oude wet van de huwelijksrechten in tegenspraak was met die moderne grondwet. Hij stelde een commissie samen, onder leiding van een vrouw, om de wetgeving te herzien. Vrouwenorganisaties maken al vele jaren een prioriteit van hun strijd tegen die wet. De overwinning is dan ook groot.