“Artificiële Intelligentie komt als een tsunami over ons heen, maar we beseffen het nog niet”

“De werking van Artificiële Intelligentie kun je vergelijken met de opvoeding van een kind”, zegt Jonathan Berte, CEO van AI-bedrijf Robovision, in "De afspraak" . "Je geeft dat ook data, je geeft het ook context in zijn opvoeding, en het zal dan proberen zijn weg door de data te vinden. Zo gebeurt het ook met Artificiële Intelligentie: Het netwerk zal zichzelf trainen om bepaalde patronen te herkennen."

De technologie wordt nu al in veel sectoren gebruikt. "Facebook en Google hebben bij vertalingen gemerkt dat stelsels met regels veel minder goed werken dan neurale netwerken die zelf leren. Bij autonoom rijden is men erop uitgekomen dat regeltjes programmeren nooit de oplossing zal bieden. Ook daar is men bij deep learning uitgekomen. Het ene domein na het andere valt."

"Wow, dit is wel heavy"

Berte benadrukt de nood aan een overheid die proactief optreedt en een wettelijk kader maakt. Maar SP.A-parlementslid Meryem Kitir, die ook aan tafel zat, moest toegeven dat er in het parlement nog nooit over Artificiële Intelligentie is gesproken. “Tot voor kort had ik nog daar nog nooit zoveel over gehoord. Nu denk ik: "Wow, dat is wel heavy wat op ons af komt. Hoe bereid ik mensen daar op voor en welke garantie heb ik dat ik mij daar geen zorgen over moet maken?”

Berte hoopt dat mensen beseffen dat Artificiële Intelligentie een impact zal hebben en dat die groter zal zijn dan ze denken. “Dit is niet zomaar een nieuwe wagen, dit is echt een golf die als een technologische tsunami over ons heen aan het komen is, maar waarvan we het eigenlijk nog niet beseffen.”