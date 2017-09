Applaus voor de zelfspot van Sean Spicer

Van de 22 nominaties wist "Saturday night live" negen Emmy's te verzilveren. Alec Baldwin kreeg er een voor zijn persiflage van Donald Trump in het sketchprogramma. "Eindelijk, meneer de president, hier is uw Emmy", grapte Baldwin. Trump kreeg immers nooit de felbegeerde prijs voor zijn serie, "The apprentice". Sean Spicer, de voormalige woordvoerder van het Witte Huis, reikte ook een prijs uit. Hoeveel mensen kijken naar de Emmy Awards? Dat vroeg presentator Stephen Colbert hem. "Dit is het grootste publiek dat ooit naar de uitreiking heeft gekeken. Punt", zei Spicer zonder verpinken. Waarmee hij verwees naar zijn uitspraak over de bezoekersaantallen bij de inauguratie van Trump in januari. Het publiek wist zijn zelfspot te smaken en het applaus volgde.



Hulu steekt Amazon en Netflix de loef af

"The handmaid's tale", gebaseerd op de dystopische roman van Margaret Atwood waarin vrouwen louter en alleen voortplantingsmachines zijn, won in de categorie drama beste serie, beste regie (Reed Morano) en beste actrice (Elisabeth Moss). Met "The handmaid's tale" wint voor het eerst een streamingsdienst een Emmy Award voor een serie. Daarmee steekt Hulu zowaar concurrenten Amazon en Netflix de loef af.

Ook "Big little lies" pakte drie prijzen: beste actrice (Nicole Kidman), beste mannelijke bijrol (Alexander Skarsgard) en regie (Jean-Marc Vallée).



"Jullie hebben ons toegelaten in jullie livingkamers... maar hoezeer de show ook een entertainende waarde heeft, hij kaart ook zaken aan", vertelde Kidman toen ze de prijs in handen kreeg. Kidman geeft in de miniserie gestalte aan Celeste Wright die mishandeld wordt door haar partner. Reese Witherspoon stond naast Kidman op het podium. Zij pleitte voor meer hoofdrollen voor vrouwen.



Vrouwen en zwarten schrijven geschiedenis

"Veep" won de Emmy voor beste comedyserie, Julia Louis-Dreyfus was beste actrice. Zij won voor een zesde keer op rij en dat is een heus record. "Laat ons hopen dat dit het begin is van iets beter in ons land en in de wereld, want ik denk dat de wereld een betere plaats zou zijn met vrouwen aan de macht", reageerde Louis-Dreyfus.



Nog baanbrekend werk was er van Donald Glover en Lena Waithe (foto onderaan). Glover ontving als eerste zwarte man de Emmy voor beste regie van een comedyserie ("Atlanta"). Waithe is dan weer de eerste zwarte scenariste die uitmunt in de categorie comedy ("Master of none").