Kidman dóet het weer. Ze won niet alleen een Emmy voor haar acteerprestaties in "Big little lies", ze ging viraal op het internet. De actrice veerde recht toen collega (en vrouwenmagneet) Alexander Skarsgård een Emmy kreeg en hij van zijn kant aarzelde niet om haar - op weg naar het podium - vol op de mond te kussen. Kidman grijpt met haar twee handen zijn gezicht liefelijk vast, ze kijken elkaar kortstondig in de ogen. Een klein intiem moment voor de twee, voor het oog van de camera én voor het oog van haar man Keith Urban. Voor Kidman en Skarsgård absoluut geen onhandig of gênant gestuntel. De twee spelen in "Big little lies" een koppel en zijn fysieke aanrakingen intussen gewoon. Meer nog: Skarsgård heeft in de serie zijn vrouw lief, maar mept haar evengoed bont en blauw. "Big little lies" kaart sterk partnergeweld aan.

Faith en Sunday, geen Connor en Isabella

Als Kidman dan zelf op het podium staat, gooit ze met lof naar haar man Keith en hun twee dochters Faith Margaret (6) en Sunday Rose (8). De actrice geeft grif toe dat ze niet veel thuis is door opnames. "Ze hebben zoveel opgeofferd. Ik wil dat mijn meisjes deze prijs op hun (boeken)plank zien staan en kunnen denken "Elke keer dat mama ons niet in bed stopte, dan is dat hieraan te wijten"", zei een duidelijk emotionele Kidman.



Hoewel goedbedoeld, stoorden Twitteraars zich aan de vermelding van slechts twee dochters. Ze vroegen zich af waar Kidmans twee andere kinderen (de 24-jarige Connor en 21-jarige Isabella geadopteerd met acteur Tom Cruise, red.) bleven.



Het is geen geheim dat Connor en Isabella na de scheiding van hun bekende ouders bij Cruise bleven wonen. Hardnekkige geruchten doen de ronde dat Scientology daar voor iets tussen zat. Maar de twee kinderen hebben nog nooit iets slechts gezegd over hun moeder. "We zien elkaar doodgraag en praten met elkaar", klinkt het telkens. Ook Kidman wil zelden iets kwijt over haar oudste zoon en dochter. Ze "respecteert hun geloof". En daarmee is de kous af.



Nicole Kidman recognized her two children. She has two others from a previous marriage that didn't make the cut. #Emmys — Josh Mansour (@joshmansour) September 18, 2017

Nicole Kidman didn't mention her adopted kids. I'm assuming bc they are scientologists and disconnected with her. That's really sad. #Emmys — Tori Mentz (@TheToriStori) September 18, 2017

Strak gezicht en vreemd handgeklap

Het is niet de eerste keer dat Kidman over de tongen rolt. In januari verscheen ze op de rode loper voor de Golden Globes. De vraag rees toen of ze geen plastische chirurgie had laten uitvoeren. In het verleden stelde de actrice dat ze botox-injecties heeft geprobeerd, maar ermee gestopt was.

In februari woonde Kidman de Oscars bij voor haar nominatie voor "Lion". Toen waren de schijnwerpers niet gericht op haar uiterlijk, maar vreemd genoeg op haar applaus. Ze klapte met wijd gespreide vingers. Haar geklap leek op het typische gedrag van een zeehond. In een Australisch radio-interview vertelde de actrice dat ze een grote, geleende ring droeg die ze absoluut niet wilde beschadigen. Ze probeerde daarom te applaudisseren met haar handpalmen wat leidde tot dit bizarre tafereel hieronder: