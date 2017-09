Farmareus Novartis stapt in Leuvens Thrombogenics

Beide bedrijven zijn geen onbekenden voor elkaar. Alcon, een afdeling van Novartis, stond tot nu toe in voor de verkoop van het oogmiddel Jetrea. Behalve in de Verenigde Staten, waar Thrombogenics Jetrea zelf aan de man brengt. Aan de verkoopovereenkomst tussen Thrombogenics en Novartis komt nu een einde. Tegelijk stapt Novartis in het kapitaal van Thrombogenics.

Toen Jetrea in 2013 op de markt kwam, moest het het goudhaantje worden van Thrombogenics. Bijna 1 op de 2 patiënten met de oogaandoening VMA, die kan leiden tot zwarte vlekken, konden voortaan behandeld worden met een injectie met Jetrea in plaats van een ingrijpende, chirurgische ingreep. De verwachtingen waren hoog gespannen. Op zijn piek was Thrombogenics anderhalf miljard euro waard. Het aandeel piekte op 47 euro. Maar al snel werd duidelijk dat oogspecialisten hun patiënten nog altijd liever opereren dan hen Jetrea toe te dienen. Tegenvallende verkoopcijfers deden het aandeel afglijden naar minder dan 3 euro. Ter herinnering: in 2006 trok Thrombogenics naar de beurs tegen 5 euro per aandeel.