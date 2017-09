Helmut Lotti: "30 concerten en afgelopen, dat is niet waarom ik zanger ben geworden"

In 1995 brak Lotti internationaal door met zijn

Classic-albums. Hij toerde met orkest de wereld rond. In 2013 gooide hij het resoluut over een andere boeg. Hij bracht een album met eigen Nederlandstalige nummers uit en ging op tournee met een rockband.

“Ik wou eens iets anders van mezelf laten zien”, legt Lotti uit. “Maar ik was snel klaar omdat ik alleen voor Vlaanderen werkte. 30 concerten en afgelopen na een plaat waar je twee jaar aan gewerkt hebt, dat is niet waarom ik zanger ben geworden.”

Ook kwam Lotti tot de vaststelling “dat de mensen minder geïnteresseerd waren in die andere kant van mij”. Spijt heeft hij er niet van. “Ik heb die andere kant van mij toch maar laten zien en dat was voor mij het belangrijkste." Nu werkt hij aan zijn internationale comeback, vooral in Duitsland, met zijn "Comeback album'".