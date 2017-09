Kris Peeters: "Onderzoeken of Ryanair de wetgeving heeft gerespecteerd"

"We hebben het nog nooit meegemaakt dat er op zo een massale manier geannuleerd wordt. Het is ongehoord wanneer de consument niet correct wordt geïnformeerd en voor voldongen feiten wordt gezet", aldus Kris Peeters.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft in "Terzake" gereageerd op de annulering van honderden vluchten door Ryanair. Het vliegverkeer van en naar België is ook zwaar getroffen.

Als er sprake is van misleidende handelspraktijken, dan stappen we naar de rechter

Peeters heeft zijn administratie de opdracht gegeven om te onderzoeken of er geen sprake is van misleidende handelspraktijken. “De consument moet correct worden ingelicht over zijn rechten wanneer er zo een massale annulatie plaatsvindt. Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om na te kijken of Ryanair de consument voldoende heeft ingelicht over de rechten die hij heeft wanneer er zo een annulatie plaatsvindt. Men zal dat onderzoek met spoed uitvoeren om duidelijkheid te krijgen of Ryanair de wetgeving heeft gerespecteerd.”

"Als blijkt dat er sprake is van misleidende handelspraktijken dan kunnen we naar de rechter stappen om heel die annulering te laten stopzetten. Ik wil daar niet op vooruitlopen, maar de situatie is ernstig. Het is absoluut noodzakelijk dat Ryanair de regelgeving respecteert inzake de informatie en de rechten van de consument bij annulatie."

De minister wil geen indruk maken op Ryanair, "maar wanneer de regelgeving niet gerespecteerd wordt, dan zal ik als minister van Consumentenzaken stappen zetten met mijn administratie".