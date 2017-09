Peuter uit Vilvoorde gestikt in Babybel-kaasje

In Vilvoorde is vorige week een peuter van 2,5 jaar oud gestikt tijdens het eten van een Babybel-kaasje. Dat soort kaasjes zijn kleine snacks die bij kinderen populair zijn. Om de kaasjes zit een niet-eetbare waslaag.

De babysit die aanwezig was, heeft geprobeerd het kindje te reanimeren. De peuter is daarna nog geopereerd om het stukje kaas uit de luchtpijp te verwijderen, maar intussen was hij in een coma beland. Enkele dagen later is hij overleden.

Volgens de krant gaat het om de derde peuter in twee jaar tijd die is gestikt in een kaasje van Babybel, maar dat is niet bevestigd.