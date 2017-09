Quatorze Juillet in Parijs heeft Trump op ideeën gebracht

Donald Trump en Emmanuel Macron ontmoetten elkaar vandaag in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Amerikaanse president blikte terug op zijn bezoek aan Parijs afgelopen zomer. Op uitnodiging van Macron woonde hij samen met zijn echtgenote Melania het militaire défilé bij naar aanleiding van de Franse nationale feestdag.

Trump was onder de indruk, vertelde hij de pers vandaag. "In die mate dat we iets soortgelijks zouden kunnen doen in Washington op 4 juli (de Amerikaanse nationale feestdag, nvdr.)", zo klonk het. Trump heeft zijn stafchef John Kelly gevraagd om te bekijken of dat mogelijk is.