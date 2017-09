Sam Gooris, Jan Jaap van der Wal en Wim Helsen in jury van "heilige" "Slimste mens ter wereld"

In totaal zullen twaalf bekende medemensen de kandidaten met een streng oog in de gaten houden. In het lijstje zitten drie nieuwkomers, al is het voor de fans eerder een weerzien, want allen hebben ze in het verleden al meegedaan als kandidaat.

Het gaat om de Nederlandse stand-upcomedian Jan Jaap van der Wal (die het vorig jaar tot in de finaleweken schopte), zanger Sam Gooris (die het vorig jaar met één deelname minder goed deed) en acteur Wim Helsen (die het in 2009 twee afleveringen volhield).