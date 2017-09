Theo Francken: "Ik had het woord 'opkuisen' niet mogen gebruiken"

Afgelopen week veroorzaakte een Facebookbericht van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over de vluchtelingen in het Maximiliaanpark in Brussel nogal wat verontwaardiging. Niet het bericht zelf, maar wel de hashtag #opkuisen werd afgekeurd.

De voorbije weken verzamelden zich opnieuw veel vluchtelingen in het Maximiliaanpark en het station Brussel-Noord. De politie heeft verschillende mensen opgepakt, en dat vindt Francken prima. "Vanmorgen 14 mensen aangehouden in Maximiliaanpark en 9 in het Noordstation, 3 verklaarde minderjarigen. Volgens info politie nauwelijks volk in het park # opkuisen", schreef hij vorige woensdag op Facebook.

Veel politici reageerden verontwaardigd. Premier Charles Michel floot de staatssecretaris vrijdag terug over de hashtag, afgelopen weekend was CD&V-voorzitter Wouter Beke nog scherp. "De stijl van 'opkuisen' is wat mij betreft niet het nieuwe normaal", zei hij in "De zevende dag." In Het Nieuwsblad klonk het: "N-VA is in 2014 groot geworden door Vlaams Belang leeg te vreten, nuĀ doen ze er in hun discours alles aan om die kiezers voor zich te blijven winnen. Dat zie je goed aan de tweets van Theo Francken."

De staatssecretaris reageert nu zelf op de ontstane hetze. "We proberen het probleem in het Maximiliaanpark op te lossen. Ik heb "opkuisen" gebruikt, ik had dat niet mogen gebruiken", zei hij in "De ochtend" op Radio 1. "Het gaat niet over die mensen opkuisen natuurlijk, maar wel over het probleem aanpakken. Dat is iets waar ik dag en nacht mee bezig ben. Opkuisen, oplossen... Dat gaat niet over die mensen, voor mij. Helemaal niet."