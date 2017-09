"Voorlopig geen alcoholische dranken meer in shop overheid"

In de winkels van de Federale Overheidsdienst Financiën worden in beslag genomen goederen, maar ook niet-afgehaalde postpakketen verkocht. Onlangs kocht een man uit het Waalse Gembloers bij Namen een fles witte Italiaanse wijn. Na het drinken van de wijn geraakte de man in coma, twee andere mensen werden onwel. Intussen is de man uit coma en aan de betere hand. Hij verblijft wel nog op intensieve zorgen.

Na analyse blijkt nu dat de fles witte wijn een zeer grote hoeveelheid synthetische drugs (MDMA) en verder onder meer een belangrijke dosis methanol bevatte. "De hoeveelheden zijn nog niet exact bekend, maar het is een explosieve cocktail voor het menselijke lichaam", zo verklaarde de procureur van Namen, Vincent Macq.

Wij willen alle risico's in de toekomst vermijden Francis Adyns, FOD Financiën

De federale overheidsdienst Financiën wil geen risico lopen en heeft tijdelijk beslist om geen alcoholische dranken meer te verkopen. "De fles is bij ons aangekocht met desastreuze gevolgen voor de persoon in kwestie. Wij willen naar de toekomst toe alle risico's vermijden en hebben beslist om voorlopig alle verkoop van alcohol op te schorten." De FOD is bij wet verplicht om in beslag genomen goederen en niet-ophaalde postpakketen te verkopen en niet te vernietigen. Tenzij een rechter daar anders over beslist. "Eén fles wijn openen, om de inhoud te controleren, staat gelijk aan vernietigen," zegt Adyns.