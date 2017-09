"Ons land werkt samen met de meest criminele geheime politie ter wereld"

99 procent zeker

Afspraken maken met regimes als Soedan is volgens Debeuf zeer onverstandig. “Het regime van Al Bashir, de president van Soedan is crimineel. Hij is de enige president die ooit in vervolging is gesteld door het Internationaal Strafhof voor genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden in Darfur. Alles wordt daar bestuurd door diensten die wereldwijd bekend staan omwille van martelingen. Het aantal onafhankelijke ambtenaren in Soedan is nihil”, aldus Debeuf.