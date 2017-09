"Verlaging solidariteitsbijdrage hoge pensioenen samen zien met herziening ervan"

De meerderheid probeert de onduidelijkheid en de verwarring die is ontstaan over het pensioendossier weg te nemen, maar uit een debat tussen SP.A-voorzitter John Crombez en pensioenspecialist Jan Spooren van de N-VA blijkt dat er nog wat onduidelijkheden zijn. "Dat is wat mensen ongerust maakt", zegt Crombez. "Er worden voordurend dingen gelanceerd. Men zet besparingen op de pensioenen in nota's en dan is het afwachten wat het is."

Te midden van alle onduidelijkheid over de pensioenen klaagt hij aan dat de federale regering nu ook heeft beslist om de solidariteitsbijdrage op de hoogste overheidspensioenen te verlagen. Het gaat hier onder meer over gepensioneerde rechters of hoge ambtenaren op pensioen. "Je moet dat samen zien met een ander initiatief dat die pensioenen worden herzien," antwoordt Spooren. "Die mensen gaan een stuk meer krijgen, maar er gaat weer een stuk van af door de herziening van de tantièmes." In mensentaal betekent dat dat die hoogste pensioenen eerst zullen stijgen, en pas na een regeringsbeslissing over een herziening ervan weer zullen dalen.

Voor de rest bleek de discussie in Terzake vooral een botsing van twee visies. Spooren en de N-VA vinden dat wie langer werkt ook meer pensioen moet krijgen, terwijl het Crombez en de SP.A tegen de borst stoot dat mensen worden gestraft door een lager pensioen als ze op brugpensioen zijn geplaatst, terwijl dat volgens de SP.A-voorzitter meestal niet hun eigen keuze is.