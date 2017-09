Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk: “Ik blijf vechten voor vrije meningsuiting”

Orhan Pamuk heeft een nieuwe roman uit: "De vrouw met het rode haar". Maar alle media die hem daarover interviewen, stellen vooral politieke vragen over de toestand in Turkije. Zo ook de Britse zender Channel 4. Orhan Pamuk voelt zich bedreigd, sinds de mislukte staatsgreep van vorige zomer, in een land met "50.000 critici van de overheid in de gevangenis, onder wie 180 journalisten en schrijvers, vrienden van mij, die geen blad voor de mond namen". Maar "we hebben allemaal nog moedige momenten". En hij blijft in Istanbul wonen, zelfs met bodyguards.

Het Europese lidmaatschap van Turkije is verder weg dan ooit. Ik heb er voor gevochten, zegt Pamuk.

Ik ben nu vooral bezig met ijveren voor de vrije meningsuiting

"De vrouw met het rode haar" is op het eerste gezicht een roman over vaders en zonen, over de tegenstelling tussen traditie en moderniteit, een thema dat vaker voorkomt in z’n werk. Maar Orhan Pamuk ziet het verhaal ook als een "ideeënroman", die resoneert in de Turkse samenleving, "waar de overheid meer macht naar zich toetrekt, waar de economie groeit, ten nadele van de burgerlijke vrijheden".

Hedendaagse Oedipus

Het is de tiende roman van Orhan Pamuk. Een verhaal als een fabel over een man die waterputten graaft en zijn leerling. Het centrale thema is de Oedipusmythe – onwetende zoon doodt zijn vader en slaapt met zijn moeder - en een verhaal uit de Iraanse literaire traditie, waarin het omgekeerde gebeurt: vader brengt zoon om het leven. "De vrouw met het rode haar" zet ook de explosieve urbanisering van Istanbul in de verf.