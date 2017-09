Aantal vaccinaties blijft stijgen: meer op vakantie, dus meer prikken

De afgelopen jaren werd er niet elk jaar een stijging opgetekend, maar de trend is duidelijk stijgend. In 2009 werden er bij het Tropisch Instituut nog 34.443 prikken uitgedeeld, vorig jaar waren het er 36.049. In Gent werden in 2014 20.706 vaccins toegediend en in 2015 21.111. Vorig jaar was er een daling, naar 18.323, maar bij de reiskliniek is te horen dat die te maken heeft met het feit dat er vaccins op de markt kwamen die levenslang beschermen, waardoor er minder vaak geprikt moet worden.

Zowel in Gent als in Antwerpen wordt een vaccin voor gele koorts het vaakst toegediend. In Antwerpen gaat het om 53 procent van de toegediende vaccins, in Gent om 3.152 prikken. Ook in de Antwerpse top-vijf: hepatitis A, polio, tyfus en een tetanus- en difterieprik. Die top-vijf is de laatste drie jaar zo goed als ongewijzigd gebleven.

In Gent is dus ook een vaccin voor gele koorts het meest gevraagd, maar daar wordt gele koorts gevolgd door tyfus, Boostrix (tegen difterie en tetanus) en Havrix (tegen hepatitis A). In 2014 werden 3.152 vaccins tegen gele koorts toegediend, in 2015 3.950 en vorig jaar 4.116. Gele koorts is goed voor het grootste aandeel. Andere vaccins blijven op zijn minst stabiel. "Die andere vaccins worden vaak ook toegediend door huisartsen", zegt Steven Callens, van de Gentse reiskliniek.

De stijgende trend toont voor Callens ook aan wat uit andere statistieken blijkt: "Er wordt meer gereisd. En door die grotere reislust krijgen we ook meer aanvragen, en daarop proberen we in te spelen. Zo zien we meer en meer piekmomenten. Vooral in de periode april-mei-juni is het druk."