België verdubbelt budget voor humanitaire innovatie

"De humanitaire noden elk jaar groter en er sterven steeds meer mensen door humanitaire crisis en conflict", zegt De Croo. "Toch gaat maar één procent van de humanitaire middelen naar innovatie en onderzoek. Dat moeten we veranderen. Meer innovatie zal meer mensen redden. Daarom verdubbelt België volgend jaar zijn investering tot 20 miljoen euro."

Eén van de projecten is een programma voor de ontwikkeling van humanitaire drones, in samenwerking met het Wereldvoedselprogramma. Met zulle drones kunnen rampgebioeden beter in kaart worden gebracht waardoor noodhulp sneller in moeilijk bereikbare gebieden moet raken. "Zeker op een momentr dat er elk jaar meer geld nodig is voor humanitaiure crisissituaties is dat een investering die het verschil maakt", aldus De Croo.

Daarnaast investeert ons land samen met Handicap International in de ontwikkeling van 3D-geprinte ledematen. Op die manier krijg je betere prothesen: een pluspunt voor mensen in crisisregio's met zware fysieke letsels die het nu moeten stellen met houten prothesen die soms nog bijkomende letsels veroorzaken.