Vervoort: "Het vertrouwen in de regering niet vragen zou een vlucht geweest zijn"

"Het vertrouwen in de regering niet vragen zou een vlucht geweest zijn. De oppositie zou het mij verweten hebben." Dat zei Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) dinsdagvoormiddag in het Brussels Parlement in zijn repliek op het debat over de regeringsverklaring. Opmerkelijke afwezige in het halfrond was cdH-minister Céline Fremault.