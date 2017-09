Na de voedingsdriehoek is er nu ook de bewegingsdriehoek: lang stilzitten = oranje zone

Ook al beweeg je veel, het is even belangrijk dat je niet te veel stilzit, ook niet aan één stuk, luidt het advies. Sedentair gedrag is daarom oranje gekleurd in de nieuwe driehoek. Dat betekent dat we niet te lang vastgekluisterd mogen blijven zitten aan ons bureau op het werk, maar er is ook een heel concreet advies voor kinderen. Zo kijken peuters vanaf 2 jaar best slechts 1 uur per dag naar tv of naar de tablet. Voor 6- tot 17-jarigen is dat maximaal 2 uur per dag dag in de vrije tijd.

Het grootste deel van je dag beweeg je immers best "licht intensief", bijvoorbeeld door zitten regelmatig af te wisselen met stappen op het werk, of de trap te nemen in plaats van de lift.

Omdat bewegen gezond is, krijgt het een groene kleur. Onderaan rechts staat het licht intensief bewegen. Zit je doorgaans relatief lang aan je bureau op het werk, dan zit je eigenlijk in een oranje zone, want het advies is om elke 30 minuten te bewegen.

Probeer één keer per week te sporten

Bovenaan de driehoek tot slot, in het donkergroene segment, staat het bewegen aan hoge intensiteit . Het is ideaal om minstens één keer per week te gaan sporten, en om wekelijks de spieren te versterken.

Probeer elke week ruim een uur te gaan sporten

De Vlaamse overheid beseft dat de aanbevelingen niet voor iedereen evident zijn, en benadrukt dat elke stap die iemand neemt (letterlijk en figuurlijk) een stap vooruit is. "Het is al een gezonde gewoonte om elke dag meer af te wisselen met staan en bewegen", zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Op de website kan je nagaan wat de concrete aanbevelingen zijn. Volwassenen zouden in de ideale wereld 150 minuten per week matig intensief moeten bewegen, in de middenzone dus. Het gaat dan om stevig wandelen, of wat zwemmen, fietsen, of harken in de tuin, zonder "in het rood te gaan" of buiten adem te raken.

Echt sporten, zouden we minstens 75 minuten per week moeten doen, met pakweg joggen, goed doorzwemmen, stevig fietsen, spitten in de tuin enz.