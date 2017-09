Koningin Máxima draagt Natan op Prinsjesdag

Een groot deel van garderobe van de Nederlandse koningin komt uit de rekken van het modehuis Natan. Eerder droeg ze de creaties van de Belgische ontwerper Edouard Vermeulen al een aantal keren op Konings- of Koninginnedag, de verjaardag van de Nederlandse koning (of koningin) in het voorjaar. Maar dit keer dus ook op Prinsjesdag, de traditionele opening van het parlementaire jaar. Opvallend, want de vijf vorige jaren koos Máxima voor Nederlandse ontwerpers.

De japon van Máxima is uitgevoerd in grijze organza, waar grote bloemen doorheen geweven zijn. Door de klokrok krijgt de jurk een golvende beweging. Bij de robe droeg de koningin een grijze pillbox en een diamanten collier uit de koninklijke kluis.

Glazen Koets

De voorlezing van de troonrede ten overstaan van de Staten-Generaal - de verenigde Eerste en Tweede Kamer - wordt traditioneel voorafgegaan door een rijtoer in Den Haag in de Gouden Koets. Maar die ondergaat al een tijd een grondige restauratie. In plaats daarvan werden koning Willem-Alexander en koningin Máxima rondgereden in de Glazen Koets.

De Glazen Koets is het oudste rijtuig in de Koninklijke Stallen, in 1826 gemaakt voor koning Willem I en vanaf 1840 in gebruik op Prinsjesdag. De koets is opvallend groot en heeft een donkerblauwe kast, die is afgezet met een vergulde lijst van laurier- en eikenbladeren. De kwetsbare ornamentenrand onder de ramen wordt beschermd door glas, vandaar de naam. Als de koning zelf in de koets plaatsneemt, worden acht paarden ingespannen, in alle andere gevallen zes.