Nieuwe voedingsdriehoek is de oude op zijn kop gezet

De nieuwe voedingsdriehoek is letterlijk ondersteboven gekeerd. Een omgekeerde piramide met helemaal bovenaan de richtlijn om zo veel mogelijk water te drinken. Daaronder komen de essentiële voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong, zoals groenten, fruit, peulvruchten, zaden en noten. “Zij zouden de basis moeten vormen van onze maaltijden,” zegt het Vlaams Instituut voor Gezond Leven, "aangevuld met kleinere hoeveelheden voedsel van dierlijke oorsprong, zoals melk, vis, melkproducten of vlees.” Het Instituut raadt ook aan om minder vlees te eten en te denken aan alternatieven als vleesvervangers of peulvruchten.

Frisdrank, snoep en bewerkte vleeswaren verbannen

Opvallend is ook dat de restgroep verdwenen is uit de driehoek. In de vorige versies stond een restgroep bovenaan met voedingsmiddelen die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals koekjes, snoep en frisdranken. In de nieuwe voedingsdriehoek worden deze bewerkte producten volledig verbannen. Ook bewerkte vleeswaren als salami of gerookt spek behoren tot die categorie. Een duidelijk statement dat zulke producten overbodig zijn voor een gezonde en evenwichte voeding.