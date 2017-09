Pascale Naessens: "Ik zie mijn manier van eten perfect weerspiegeld in nieuwe voedingsdriehoek"

“Advies geven om de Vlaming gezonder te laten leven”, zo vat Loes Neven van het Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven het opzet van de nieuwe voedingsdriehoek samen. In

“Van Gils & Gasten” legt ze van naaldje tot draadje uit hoe de driehoek werkt. Kookfenomeen Pascale Naessens is alvast enthousiast. “Ik zie mijn manier van eten perfect weerspiegeld”, zegt ze. Maar er zijn ook critici. Voedingsbiotechnoloog Frederic Leroy van de VUB heeft moeite met de plaats die dierlijke producten in de nieuwe driehoek krijgen. “Dit is een breuk met de eetgewoontes in Vlaanderen”, zegt hij. Bekijk hierboven het volledige gesprek in "Van Gils & Gasten".