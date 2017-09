Solvay verkoopt zijn polyamide-activiteiten aan BASF voor 1,6 miljard euro

De verkoop van de polyamiden was gepland. Solvay is al enkele jaren bezig aan een transformatie, weg van traditionele kunststoffen. In 2013 gingen al de pvc-activiteiten de deur uit, nu dus de polyamiden. Het bedrijf legt zich toe op gespecialiseerde en hoogwaardige kunststoffen, zoals composieten en speciale polymeren. Het gaat dan om kunststoffen die worden gebruikt bij de productie van vliegtuigen, smartphones of batterijen.

De polyamide-activiteiten die aan BASF worden verkocht, worden gemaakt in twaalf productie-eenheden, onder meer in China, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje en Zuid-Korea. In België is er geen productie van polyamiden. Ongeveer 2.400 werknemers zijn bij de transactie betrokken.

Solvay-CEO Jean-Pierre Clamadieu noemt de verkoop een "keerpunt" in de transformatie van het bedrijf naar een multigespecialiseerd chemiebedrijf. Solvay en BASF streven ernaar de transactie in het derde kwartaal van 2018 af te ronden. De verwachte netto contante opbrengst wordt geschat op ongeveer 1,1 miljard euro. Inclusief de transfer van financiële verplichtingen aan BASF zal de netto financiële positie van Solvay met ongeveer 1,3 miljard euro verbeteren, klinkt het nog.