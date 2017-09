Van "Grey's anatomy"-dokter naar patiënte met hersentumor: het overkwam Kate Walsh

Een meningeoom is een gezwel dat uitgaat van het hersenvlies en zeer langzaam groeit. Het treft meer vrouwen dan mannen. Bij Walsh was de tumor goedaardig en werd het gezwel drie dagen na de diagnose verwijderd. De actrice kreeg de eerste symptomen in 2015. Ze voelde zich oververmoeid. "Ik kon vijf koppen koffie drinken en werd maar niet wakker", vertelt de actrice.



Ze kon zich moeilijk concentreren en kampte met hoofdpijn en evenwichtsproblemen. Tegen dat ze een neuroloog bezocht, had ze verlammingsverschijnselen aan de rechterkant van haar gezicht. Intussen was de tumor 5 centimeter groot, een "kleine citroen" beschrijft ze zelf.



Veel medische termen, dat ene woord niet

Het was onwezenlijk voor Walsh die acht jaar lang dokter Addison Montgomery speelde in de populaire serie "Grey's anatomy" en de spin-off "Private practice". De actrice werd plots patiënte en hoewel ze al heel wat medisch vakjargon gewoon was via haar rol, kende ze een meningeoom niet.



Samen met collega Patrick Dempsey (McDreamy) zet ze haar schouders onder een campagne om jaarlijks op dokterscontrole te gaan. "Vertrouw op je instinct, vertrouw op je lichaam", benadrukt ze.

