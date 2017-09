Je vlucht is geschrapt? Volg deze 5 concrete stappen

1. Bekijk wat Ryanair te bieden heeft

Lagekostenmaatschappijen hebben de voorbije jaren al bewezen slecht bereikbaar te zijn voor klanten als het foutloopt. Het is dan moeilijk om antwoord te krijgen op vragen of om zelfs nog maar binnen te geraken bij hun vaak anderstalige telefonische klantendiensten. Ryanair belooft het dit keer anders te doen, maar aarzel niet om de overheid in te schakelen, als het niet lukt. Een klacht indienen kan eenvoudig via de website van de overheidsdienst Mobiliteit.

Nu loopt het en masse fout, maar er zijn wel vaker problemen bij luchtvaart­maatschappijen. Als je er niet vaak mee te maken krijgt, loop je al snel verloren in de vele compensatieregels en de uitzonderingen erop. Bewijs dat het ingewikkeld is, zijn de vele bedrijfjes die intussen bestaan om compensaties in de sector op te eisen. Weet wel dat zij je uiteraard niet gratis helpen. Zie je slechts een ticket van 13 euro richting Rome sneuvelen, dan is zo’n tussenbedrijfje zijn geld wellicht niet waard, maar bestelde je tickets voor het hele gezin en boekte je ook al een auto en hotelkamers? Dan is zo'n dienst als Claimit of Happyflights misschien wel een goed idee zijn.

Ook consumentenorganisatie Test-Aankoop staat klaar via telefoon (02-892 37 09) en heeft op Facebook de groep "Annuleringen van vluchten bij Ryanair" opgericht. Weet wel dat Test-Aankoop een ledenorganisatie is en dat de kans bestaat dat ze je vragen om lid te worden in ruil voor advies.

Ten slotte check je ook best of je annuleringsverzekering iets kan betekenen. Vaak hangt het bij dit soort verzekeringen af van de kleine lettertjes. In de algemene voorwaarden staan vaak heel wat uitzonderingen waarbij een tussenkomst niet opgaat. Maar baat het niet, dan schaadt het niet. Wie weet wil je verzekeringsagent dit dossier met alle plezier voor je opvolgen.