Vlaamse student in Mexico: "Enorme paniek in de stad, veel mensen weten nog niets over hun familie"

"Iedereen liep de school uit"

De Vlaamse student Arne Severijns woont al een jaar in de hoofdstad. Hij was op school toen de aardbeving plaatsvond. "Ik was samen met enkele vrienden aan het aanschuiven om te eten, toen alles enorm begon te schudden", zo zegt hij aan VRT NWS. "Het was vrij kort, maar wel heel hevig. Iedereen liep de school uit en even later werden we ook naar huis gestuurd."