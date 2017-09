Mexico opnieuw getroffen door zware aardbeving

De aardbeving gebeurde rond 13 uur plaatselijke tijd. Het epicentrum lag in de deelstaat Morelos, op zo'n 160 kimometer ten zuiden van de hoofdstad, op een diepte van zo'n 57 kilometer. De beving zelf had volgens het nationaal seismologisch instituut een kracht van 7.1 en was ook voelbaar in Mexico-Stad en in burland Guatemala.

De totale omvang van de schade is voorlopig nog niet duidelijk. In Mexico-Stad is wel minstens één gebouw helemaal ingestort, andere raakten zwaar beschadigd. Op een Twitter zijn beelden te zien van verschillende stofwolken die boven het stadscentrum van Mexico hangen. Volgens de lokale autoriteiten zijn minstens 20 gebouwen beschadigd. Het persagentschap Reuters meldt dat er minstens twee doden zijn gevallen, maar de burgemeester van Mexico-Stad kan dat niet bevestigen. Hij zegt wel dat hij berichten heeft van mensen die onder puin van ingestorte gebouwen vastzitten. De internationale luchthaven van Mexico-Stad is gesloten.

In de deelstaat Puebla is er voorlopig ook enkel materiële schade gemeld. Zo zijn in Cholula - een stad die bekend staat om zijn vele kerken - verschillende kerktorens ingestort, zo meldt de lokale overheid.

Niet eerste keer

De aardbeving komt er net op de verjaardag van de enorme beving van 1985. Daarbij kwamen toen zeker 5.000 mensen om het leven. Twee weken geleden werd Mexico ook al getroffen door een zware aardbeving. Daarbij kwamen zo'n honderd mensen om het leven. Toen lag het epicentrum in de Stille Oceaan en was de schok in Mexico-Stad nauwelijks voelbaar. Daarna volgden nog duizenden kleinere naschokken.

Momento en que el terremoto de 7.1 en #México provoca la caída de un edificio. pic.twitter.com/CCgT5JAMjA — Prensa Libre (@prensa_libre) September 19, 2017

Así se ve el terremoto en México. pic.twitter.com/5KLpGzUBK1 — Nuno Acosta (@nunoacosta) September 19, 2017