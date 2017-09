Advies: betaal rituele besnijdenis van jongens niet langer terug

Drie jaar geleden kreeg het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek een vraag van enkele Brusselse ziekenhuizen, omdat ze erover twijfelden of hun artsen wel rituele besnijdenissen moeten uitvoeren. Het is een ingreep waarbij de voorhuid van jongens weggesneden wordt, zonder medische noodzaak. Na drie jaar is het advies daarover nu klaar.



De ingreep is vrij courant in de joodse en moslimgemeenschap in ons land. Artsen krijgen de vraag dan ook geregeld. Het is onomkeerbaar en kan, in bepaalde gevallen, later seksuele problemen geven, zegt professor Robert Rubens, voorzitter van de beperkte commissie die zich over de zaak heeft gebogen. "Dat moet vermeden worden. Jongens moeten de vrije keuze hebben, en dat hebben ze natuurlijk niet als de besnijdenis gedaan wordt in de eerste levensdagen of -jaren," aldus professor Rubens.



Ten tweede is het volgens het Comité voor Bio-Ethiek niet aan artsen om een religieus geïnspireerde en medisch niet-noodzakelijke ingreep te doen. Professor Rubens: "Het is ook niet aan de gemeenschap om een ritueel gebaar financieel te ondersteunen. Om dit moment zijn die ingrepen terugbetaald door het RIZIV, maar dat zou beter niet meer gebeuren." Het Comité voor Bio-Ethiek suggereert aan de geloofsgemeenschappen om na te denken over symbolische rituelen, waarbij niet geopereerd hoeft te worden.



Zonder besnijdenis, geen jodendom. Michael Freilich

Binnen de joodse gemeenschap wordt afwijzend gereageerd. Ze zien het als een aantasting van de godsdienstvrijheid. "Het is een bijzonder wereldvreemd advies. We doet dit al duizenden jaren", reageert Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel. "Zonder besnijdenis, geen jodendom. We worden er bijzonder boos en triest van. Als er het ooit van komt dat het niet meer mag, dan is het gedaan met het jodendom in ons land en zullen we allemaal moeten vertrekken."