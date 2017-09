Anouk verrast Herman Brusselmans met een kus en een liedje

In juni schreef Brusselmans in een column over Anouk, moeder van zes kinderen: "deze blonde del weigert om de pil te slikken omdat haar kop er nog dikker van zou worden" en dat was niet de enige belediging. De column schoot bij vele Nederlanders in het verkeerde keelgat.

Nu was Anouk de verrassingsact in "Van Gils en Brusselmans", een speciale uitzending over en met Brusselmans. Toen ze hem van achteren beetpakte, liep de auteur rood aan van verbazing. "Ik voelde me niet zo aangesproken", zei Anouk over de bewuste column, "maar er om lachen, dat kon ik ook weer niet. Ik vond het wel klote voor mijn kinderen". De plooien werden gladgestreken met een lied.

Brusselmans en de vrouwen

Ook de ex-vrouw van Brusselmans, Tania De Metsenaere, en zijn huidige Nederlandse vriendin Lena waren van de partij. Allebei duiken ze op in zijn romans, en dat lezen ze pas als de boeken al verschenen zijn, want de schrijver laat nooit iets van tevoren nalezen. "Destijds had ik het moeilijk met "Watervrees tijdens een verdrinking" over onze relatiebreuk, gaf Tania toe. Brusselmans

Ik heb al een paar keer niets bijgeleerd van een relatiebreuk

Herman Brusselmans

De zus van Brusselmans, Mia, en Marc Suy, zijn leraar Nederlands in het middelbaar, haalden herinneringen op. Behalve een schoolrapport met een buis voor gedrag kwam ook een eerste stukje tekst uit het schoolblad boven water, met toen al de typische Brusselmanshumor.

Vrijbuiter

Over de schrijver Brusselmans zei collega-auteur Peter Terrin dat hij een "vrijbuiter in de literatuur" is, die te weinig erkenning krijgt voor een "roman fleuve van veertig jaar lang". Terrin noemt Brusselmans een Karl Knausgard in het kwadraat, de Noorse auteur die ook omvangrijke autobiografische romans schrijft.

Lena zegt: het is ik of de sigaret