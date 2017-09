Dynamische zone 30-borden bij Vlaamse scholen massaal defect

De dynamische zone 30-borden kregen deze zomer een update, maar bij het begin van het schooljaar bleek dat ze niet oplichten wanneer ze dat moeten doen, bij het begin en het einde van de schooltijd. Er staan zeker 2.000 dynamische borden in Vlaanderen, maar het is niet duidelijk of die allemaal defect zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert alleen de 250 dynamische borden langs de gewestwegen, en die hadden alvast allemaal een probleem.



Veva Daniëls: "Enkele borden hebben we vanop afstand kunnen resetten,

maar het grootste deel moet manueel worden hersteld. Daarvoor moeten

onze mensen bord per bord afgaan." Het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt tegen eind september klaar te zijn met de herstellingen. "We roepen automobilisten intussen wel op om altijd voorzichtig te zijn in schoolomgevingen. 't Is niet omdat je er nu in principe wel 50 of 70 mag rijden, dat je dat ook hoeft te doen."

"Raar dat dit pas bij begin schooljaar aangepakt wordt"