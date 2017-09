Francken woedend na gefotoshopt campagnebeeld in nazi-uniform

"Het geluid van botten is niet veraf. Hoe ver gaat de federale regering nog?" schrijft de jeugdafdeling van Ecolo bij het pamflet op Twitter. Ecolo J valt het beleid van Francken aan, die een Soedanese delegatie heeft ontvangen om te helpen bij de identificatie van de migranten in het Maximiliaanpark in Brussel. Daarop is felle kritiek gekomen omdat het regime in Khartoem geen al te beste reputatie heeft op het vlak van de mensenrechten. De Soedanese presidsent Omar al-Bashir wordt trouwens beschuldigd van misdaden tegen de mensheid door het Internationaal Strafhof.