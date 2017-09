"Een klucht, een farce, belachelijk, de universiteit onwaardig"

Ik was gisteren aanwezig op het feest van 25 jaar “pol en soc”, de faculteit van de politieke en sociale wetenschappen. Ik studeerde daar zelf af, exact 20 jaar geleden. Toen moest alles nog beginnen voor mij, toen was de keuze voor een rector iets wat vluchtig passeerde en geen stof deed opwaaien.

Nu krioelde het op het feest van meningen allerhande over de soap waar de universiteit in al zijn geledingen is terechtgekomen. Deze verkiezingen bieden de studenten -naast het personeel- de kans om mee te stemmen over de toekomstige rector. In zoverre die “youngsters” daar wakker van liggen. Online stemmen ook, anders dan vroeger toen in een soort conclaaf de knappe koppen van de unief zich bogen over wie “de baas” kon zijn.

Nu is het moeilijker, een areaal van zowat 60.000 kiezers kan zich al dan niet uitspreken. Over programma’s die -eerlijk zijn- in grote lijnen gelijk lopen, op enkele accentverschillen na.