Wat doe je met de kinderen van terugkerende IS-strijders?

Nu de positie van IS in Irak en Syrië verzwakt is, denken veel IS-strijders eraan om terug te keren naar Europa. Sommige van die strijders hebben tijdens hun verblijf ook kinderen gekregen. In de meeste gevallen gaat het om kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar oud. De vraag is nu wat er met hen moet gebeuren als hun ouders bij de terugkeer de gevangenis in gaan.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf het antwoord in Terzake: "Als een moeder naar de gevangenis moet, gaat het kind mee naar de gevangenis tot het 3 jaar oud is. Daarna wordt het bij een pleeggezin ondergebracht. Vanaf 12 jaar komt eventueel de jeugdrechter tussen. En vanaf hun 16 jaar kan het kind toevertrouwd worden aan de federale justitie."