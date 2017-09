Mogelijke kinderlokker aangehouden die zich voordeed als vrijwilliger in Maximiliaanpark

Begin september werd de politie getipt dat een man ongepast seksueel gedrag vertoonde in het Maximiliaanpark in Brussel. Hij zou zich daar voorgedaan hebben als vrijwilliger en op die manier minderjarigen meegelokt hebben. Vandaag werd de man opgepakt en verhoord, waarna hij in verdenking gesteld werd voor aanranding met geweld of bedreigingen op minderjaringen tussen 16 en 18 jaar oud. Zelf ontkent hij alles.

Bij het gerecht was de 64-jarige verdachte al gekend. In 2000 werd hij in Brussel veroordeeld voor gelijkaardige feiten.