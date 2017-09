Enkele uren nadat in het land een grote alarmoefening voor aardbevingen werd gehouden, is Mexico getroffen door een zware schok met een magnitude van 7.1. Die vond plaats in de deelstaten Puebla en Morelos op 120 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Mexico-Stad, maar was in grote delen van het land voelbaar.

Het aantal slachtoffers stijgt nu erg snel nu er steeds meer lichamen onder het puin worden gevonden. Het laatste cijfer is 248 doden, maar dat is later bijgesteld tot 217. Er is ook sprake van tienduizenden gewonden. Een van de meest dramatische gebeurtenissen is de instorting van een school in de hoofdstad. Daar zouden al 25 lichamen geborgen zijn; de meesten onder hen zijn kinderen. Voor de poorten van de school staan veel ouders angstig te wachten.

Van overal in het land komen beelden van instortende gebouwen. De hulpdiensten zijn met man en macht in de weer, maar het is nu nacht in Mexico en de electriciteit is op veel plaatsen uitgevallen. Zo is er geen stroom in 40% van Mexico-Stad en in 60% van de zwaarst getroffen staat Morelos. Net daar is de behoefte aan noodhulp het grootst.

Het gaat om de zwaarste aardbeving in Mexico sinds die van 1985, dag op dag net 32 jaar geleden. Het land wordt wel vaker getroffen door aardschokken, want het ligt op een erg gevoelige plaats, net als andere landen in Latijns-Amerika en de Amerikaanse staat Californië.